Circulation : prévisions pour le 1er week-end de vacances

En dehors des jours proches du 1er novembre, les déplacements devraient être plutôt bien répartis dans le temps et ne pas générer de gêne sur les grands axes.



Bison Futé conseille toutefois d'éviter de quitter les grandes villes le vendredi 26 octobre entre 16h et 20h. Le lendemain, mieux vaudra ne pas circuler sur l'A7, entre Valence et Orange, ainsi que sur les grandes autoroutes côtières (A13, A63, A61, A8, A9) entre 10h et 15h. Le trafic sur A13 en direction de la Normandie pourrait également être ralenti aux mêmes heures.