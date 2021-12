Un dépanneur démasque des amateurs de pédopornographie

Ces documents ont été découverts fortuitement par le réparateur auquel les deux frères, âgés d'une cinquantaine d'années, avaient confié un ordinateur infesté par un virus. Le technicien a remis l'ordinateur aux gendarmes qui ont pu recenser près de 1.500 images et films identifiés comme pédopornographiques.



Les enquêteurs ont saisi au domicile des suspects, à Cany-Barville, six ordinateurs, dix clés USB et 15 disques durs contenant d'autres images et films à caractère pédopornographiques dont la quantité est en cours d'évaluation.



Les deux suspects ,qui ont reconnu les faits, sont poursuivis pour importation et détention illégales de films et d'images à caractère pédopornographique et ont été cités à comparaître le 7 janvier devant le tribunal correctionnel de Rouen.



L'enquête a révélé que les deux hommes, aux relations sociales réduites au minimum, consacraient l'essentiel de leur temps libre à consulter ou à télécharger sur internet.