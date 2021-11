Un accident de la route s'est produit à Hautot-l'Auvray, près de Cany-Barville (Seine-Maritime), mercredi 12 septembre 2018. Un bus et une voiture se sont percutés, vers 16h45.

Deux blessés

Un enfant de deux ans a été légèrement blessé dans l'accident et transporté à Dieppe. Une femme de 45 ans a été plus gravement touchée et transportée à l'hôpital de Rouen.