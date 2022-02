C’est vous le chef !

Pour 6 puits d’amour :

300 g de pâte feuilletée, 1 œuf - crème pâtissière : 50 cl de lait, extrait de vanille, 3 jaunes d’œufs, 125 g de sucre, 60 g de farine

Etalez la pâte feuilletée sur le plan de travail fariné sur 3 mm d’épaisseur. Avec un emporte-pièce, découpez des ronds. Avec un emporte-pièce de diamètre inférieur, découpez des cercles dans la moitié des ronds. Vous obtenez ainsi autant de ronds que de cercles.

Déposez les ronds de pâte sur une plaque humectée d’eau. Dorez-les à l’œuf battu avec un pinceau. Posez sur chacun un cercle de pâte. Pressez doucement pour les faire adhérer. Avec un couteau, entaillez légèrement les cercles et le centre en formant des croisillons.Dorez les cercles. Faites cuire 15 mn dans le four préchauffé th. 7 (210 °C). Au terme de la cuisson, le centre des bouchées a gonflé en formant un couvercle. Soulevez-le délicatement avec la pointe d’un couteau. Evidez légèrement les bouchées de la pâte à peine cuite puis garnissez-les.

Pour la crème patissière :

Porter à ébullition 45 cl de lait avec l’extrait de vanille. Blanchir les jaunes et le sucre. Ajouter la farine tamisée et 5 cl de lait froid. Verser 1/3 du lait bouillant sur le mélange pour le liquéfier. Bien mélanger et porter à ébullition, en remuant. Laisser bouillir 20 secondes et réserver. Poser au fond de chaque bouchée un peu de gelée de framboises. Garnir de crème pâtissière.







