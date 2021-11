Rouen : 8e édition de l'open Matmut de hockey en salle

Durant trois jours, du vendredi 7 au dimanche 9 décembre, les équipes d’Amsterdam, Hambourg, Uhlenhorster, Moscou et Bloemendaal seront en Normandie.

Côté français, outre l’équipe de France, le public pourra soutenir Lille Métropole, l’une des équipes les plus titrées de France avec ses 21 couronnes de championnes de France en salle, vainqueur de la coupe d’Europe en 2012. Mais tous les regards se tourneront bien-sûr vers l’AS Rouen Université Club (ASRUC), plus important club de Haute-Normandie. Son équipe première évolue en Nationale 1 (deuxième division) sur gazon comme en salle.

Pratique. 7e Open Matmut de hockey en salle, au Kindarena. Vendredi 7 décembre de 13h à 21h, samedi 8 de 9h30 à 20h et dimanche 9 à partir de 10h30. Tarifs : 10 €/jour (7 € -18 ans), 7 €/demi-journée (5 € -18 ans).