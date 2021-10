Rouen. Perche Élite Tour : Renaud Lavillenie et Thiago Braz au sommet à Rouen

Le spectacle était au rendez-vous, samedi 10 février 2018 au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime). Le duel entre Renaud Lavillenie, le Français recordman du monde, et Thiago Braz, le champion olympique brésilien, était particulièrement attendu.

Il n'a pas déçu même si les deux hommes n'ont finalement pas réussi à en découdre. Ils réalisent, ex-æquo, la meilleure performance mondiale de l'année en passant une barre à 5,90m. Chacun a passé cette barre à la première tentative. Après deux échecs à 5,95m, Renaud Lavillenie a tenté 6m et échoué de peu. Le Brésilien ne passera pas non plus cette barre et les deux hommes partageront donc la première marche du podium.

Chez les femmes, le record de la compétition a été battu de 11 cm par la championne olympique en titre. La Grecque Katerina Stefanidi a passé une barre à 4m82 avant d'échouer à trois reprises à 4m92.

Kevin Mayer au sommet

Il n'est pas spécialiste de la perche mais du décathlon et pourtant... Le Français Kevin Mayer avait à cœur de bien faire sur le sautoir normand. Il a pulvérisé son record personnel de 20 cm en passant une barre à 5m60. Un beau cadeau d'anniversaire pour le champion du monde qui fêtait au passage ses 26 ans.

