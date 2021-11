Seine-Maritime : le préfet déclenche l'alerte plan grand froid

Pierre de Bousquet, préfet de Seine-Maritime, a déclenché une alerte de niveau de "veille renforcée au profit des femmes et des familles à la rue". Cette alerte est active du jeudi 6 décembre au soir jusqu'au mardi 11 décembre au matin. Le site Colette Yver sera ouvert et des places dans des hôtels seront mises à disposition en cas de saturation des centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

Par ailleurs, à partir du vendredi 7 décembre 18h, jusqu'au mardi 11 décembre, 8h, l'alerte de niveau 1 temps froid sera déclenchée. Le gymnase Graindor, rue des Charettes à Rouen sera mobilisé.

Pour rappel, le niveau 1, alerte grand froid est déclenché lorsque la température ressentie se trouve entre -5 et -10°.