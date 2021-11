"Il est temps que les politiques misent sur les musiques actuelles"

C'est ce jeudi 6 décembre que débutent à Rennes le festival découverte des Transmusicales et son alter-ego Bars en Trans. 8 groupes bas-normands et 5 groupes caennais soutenus par le Cargö y sont présents. Une nouvelle première, après les succès confirmés de Caennais comme le rappeur Orelsan, le beat-maker Superpoze ou les membres de Concrete Knives. L'occasion aussi de mettre en avant les difficultés des artistes à vivre de leur métier.

Car pour les groupes de musique locaux, l'heure est toujours à la débrouille. "La plupart des musiciens sortent du statut d'étudiant en arrivant ici. On leur demande un statut d'intermittent, mais c'est loin d'être simple. C'est souvent les élus politiques qui peuvent faire en sorte que ça le soit un peu plus. Les pouvoirs publics doivent comprendre que, quand Orelsan fait un double disque d'or, c'est une vitrine sur la région, et de l'économie brassée", estime Damien Maurice, en charge de l'accompagnement à la salle du Cargö. "Il est donc temps que les pouvoirs publics investissent sur les musiques actuelles comme sur le sport ou de grands événements."