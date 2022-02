Le concours de Miss France à Caen ?

Sur l'antenne de Tendance Ouest (100.2 à Caen), la présidente du Comité Miss France a déclaré : 'Ce serait bien si nous pouvions organiser l'élection de Miss France à Caen l'année prochaine. Je vais le proposer au maire�.



Zénith et Parc Expo

enthousiastes

Une petite phrase qui à elle seule laisse tout Caen rêveur. “Ce serait formidable”, s’enthousiasme Serge Langlois, directeur du Zénith. “Tout ce qui est bon pour la Ville est bon pour le Zénith et inversement”. La complexité d’une retransmission en directe du show n’effraie pas le directeur. “Nous avons déjà eu la chance de faire un prime time dans les conditions du direct sur TF1”. Philippe Bertin, directeur général de Caen Expo Congrès, trouve aussi l’idée “excellente” et voit déjà l’événement au Parc des Expo. “Caen a une légitimé avec l’élection récente de Malika. Ce serait un bon outil de promotion pour la Ville. Il y a eu près de 8 millions de téléspectateurs le 5 décembre dernier”, rappelle-t-il. A la mairie de Nice, qui a accueilli l’élection 2009, l’avis est un peu plus réservé. “Rien ne se fait sans l’accord du comité, tout est verrouillé”, explique Audrey Borriglione, chargée de l’événementiel.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire