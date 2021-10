Sortir en région: mardi 29 mars

Au Cargö ce soir concert de Thomas Fersen, il vient défendre sur scène les titres de son dernier album "Je suis au paradis" son concert débute ce soir à 20h30.



A St Lô, un classique à découvrir au théâtre Roger Ferdinad, le MacBett de Ionesco, une farce tragique sur les relations humaines, ce soir à 20h30



Du théâtre en chansons à l'Auditorium de Bayeux, deux hommes et deux femmes forment une famille, ils ont des problèmes pour tenir une conversation ensemble alors ils chantent à deux, à trois ou à quatre et c'est par la chanson qu'ils font passer toutes leurs émotions.

Album de famille ce soir à l'Auditorium de Bayeux dès 20h30.



Un spectacle de marionnettes japonaises au théâtre Foz à Caen ce soir à 20h30 et demain à 15h, ce spectacle intitulé "Neige" il est accessiblee aux enfants dès 7 ans.



Un spectacle musical à Avranches ce soir "le discours du traineux" un spectacle populaire avec de nombreux instruments au coeur de ce quintet



A l'Archipel de Granville dès 20h30, une troupe belge vous propose du cirque moderne avec une saga visuelle baptisée "Pas Perdus".



Enfin demain, le nouveau spectacle de Dora l'exploratrice est à découvrir au Zénith de Caen à 14h et 17h00, dans cette aventure musicale, Dora part à la recherche de son nounours préféré qui se retrouve à la cité des jouets perdus. Elle met alors tout en œuvre avec ses amis pour le retrouver avant Chipeur. Une aventure pleine de musique, de danse et de chant demain au Zénith



