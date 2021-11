Nouvelle hausse du chômage en Haute-Normandie

En octobre, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi a augmenté de 1% en Haute-Normandie, passant à 96.554. En incluant les catégories B et C, la hausse est encore plus soutenue : +1,4%, à 148.460.

Le taux de chômage dans la région au deuxième trimestre 2012 est désormais de 10,9%, contre 9,7% en France métropolitaine. Dans le bassin d'emploi de Rouen, ce taux atteint 10,4%.

En un an, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de 10,4% en Haute-Normandie (+9,4% en Seine-Maritime).

Les catégories d'âge les plus touchées par cette nouvelle hausse du chômage en octobre sont les moins de 25 ans (+2% / catégories A, B et C) et les plus de 50 ans (+1,9%).