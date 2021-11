Trois spectacles pour enfants au théâtre Foz à Caen

Vendredi 30 novembre :

A 20h30, le spectacle "12 rue Papillon" raconte l’histoire d’un jardin merveilleux mais… qui appartient à un géant ! Le voyage continue avec la compagnie Caboch’ART et son petit spectacle "Pinces sans rire".

Samedi 1er décembre :

A 11h, découvrez l’histoire des petits chaperons jaune, blanc et vert. Puis, à 20h30 la soirée "Têtes en l’air" commence avec un concert pas comme les autres : "Baroque croustillant et ses petits délires", un spectacle de marionnettes sans paroles et des jeux, des énigmes, une guinguette…

Dimanche 2 décembre :

A 15h, Jérôme Aubineau, comédien passionné, ne "veut pas dormir" ! Mardi 4 décembre. A 20h30, dans la médiathèque de Colombelles, le théâtre Foz présente son théâtre de papier avec "L’intrus".

Pratique. Vendredi 30 novembre au 4 décembre au théâtre Foz, rue Eustache Restout à Caen. 6€. Réservations : 02.31.84.42.80.