Festival des “Têtes en l’air” au Théâtre Foz

Il s’agit d’une fête annuelle où l’imaginaire, la poésie, le plaisir, le partage et l’émerveillement se rencontrent pour entrer dans un monde magique.

De la magie plein les yeux

Au programme de cette édition, du théâtre bien sûr, mais également du cirque, de la danse, des marionnettes et de la musique.

Vendredi 2 décembre, à 20h30, le festival débute avec du théâtre de papier et le spectacle de “L’intrus” (à partir de 7 ans).

Samedi 3 décembre, à 11h, la compagnie Toutito Teatro vient donner sa “Langue au chat” sur les planches du théâtre (2 ans et plus). Puis, à partir de 20h30, la soirée des têtes en l’air verra se produire successivement trois spectacles de cirque, de danse et de marionnettes.

Enfin, dimanche 4 décembre, le festival se termine en musique avec la compagnie “Goûtes-y donc” et ses chants du monde. Réservations fortement conseillées.

Pratique. Au théâtre Foz du 2 au 4 décembre. Théâtre Foz, 1 ter rue Eustache Restout, à Caen. Infos et réservation : 02 31 64 42 80 et sur http://theatrefoz.fr .