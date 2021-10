Des marionnettes sur l'eau pour la fin d'année au Théâtre de Caen

Dans de courts tableaux, marionnettes, comédiens et musiciens vietnamiens restituent la magie des histoires de ces silhouettes traditionnelles. C’est au cours d’un voyage au Vietnam que Dominique Pitoiset, le metteur en scène, a découvert les marionnettes.

Imaginez un étonnant ballet de figurines laquées de couleurs vives, que d’invisibles manipulateurs font évoluer à distance à l’aide de perche, au-dessus d’un lac mouvant de 25 000 litres d’eau.

Entre songe et conte, on se prête au jeu de leurs rencontres, on y explore leur passé et leur avenir et on se laisse porter comme au fil de l’eau. Un rendez-vous à découvrir en famille.

Pratique. Mercredi 28 et vendredi 30 décembre (20h), jeudi 29 (17h) et samedi 31 décembre (19h) au Théâtre de Caen. 8/25 €. Tél. 02 31 30 48 00