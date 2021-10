Marionnettes et "par-courts croisés" autour de Caen

“Par-Courts Croisés” est une compilation de spectacles de courte durée, reprenant le modèle des courts-métrages au cinéma, et où les acteurs sont remplacés par des marionnettes et du théâtre d’objets.

Sur les trois jours d’animation, trois parcours vous sont proposés. Le concept est simple : vous choisissez votre parcours et l’ordre des spectacles. Un bus vous emmène sur les différents lieux de représentation.

Vendredi 25 novembre, à partir de 19h30, le parcours ados/adultes fait étape à Eterville, Fleury-sur-Orne et à Ifs, avec “Seul dans mon phare breton”, “De la porte d’Orléans” et “36e dessous”.

Samedi 26 novembre, à partir de 16h, St Contest, Villons-les-Buissons et Caen prennent le relais avec “Petit Poucet en Arménie”, “Le cri quotidien” et “Petites histoires sans paroles”.

Enfin dimanche 27 novembre, à partir de 15h, les spectacles prennent le large sur la côte à Saint Aubin d’Arquenay, Bénouville et Hermanville sur Mer.

Pratique. Du 25 au 27 novembre. Infos et billetterie : www.espace-jean-vilar.com et au 02 31 82 69 69.