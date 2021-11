Aéroport de N-D des Landes : manifestations à Saint-Lô et Alençon - VIDEO

Ils soutiennent les habitants et agriculteurs contre un projet jugé "inutile". A Notre-Dame-Des-Landes, comme au Chefresne, symbole de la lutte contre l’EPR de Flamanville et la THT, "la démocratie est bafouée pour servir les puissances d'argent. Osons dire non au gaspillage et à la violence policière !"

Ce samedi midi, symboliquement, la place du "Parvis Notre-Dame" à Saint-Lô, a été rebaptisée "Parvis de Notre-Dame-Des-Landes" avant d’aller manifester dans les allées du marché hebdomadaire.

A Alençon, une trentaine de manifestants se sont rassemblés devant la préfecture à Alençon en fin de matinée ce samedi

Sur place à Notre-Dame-Des-Landes, les opérations des forces de l'ordre se poursuivaient ce samedi matin sur la zone d'emprise de ce projet. Déjà, une importante opération d'expulsion et de destruction de squats d'opposants s'était déroulée vendredi matin.

Ecoutez Jean-Claude Bossard animateur du comité créé dans la Manche