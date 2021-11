Pour 6 personnes

Préparation : 15 mn

Cuisson : 1h45 mn

Ingrédients :

1 gros oignon

1,5 kg d’épaule d’agneau avec os

1 bâton de cannelle

1/2 c. à café de curcuma

2 pincées de gingembre en poudre

3 c. à soupe d’huile d’olive

400 g de pruneaux

3 c. à soupe de miel liquide

1 c.à café de cannelle

en poudre

1 c. à soupe de graines de sésame

Sel, poivre

Epluchez l’oignon et hachez-le. Mettez-le dans un tajine ou une cocotte avec la viande, le bâton de cannelle le curcuma, la poudre de gingembre, l’huile d’olive, du sel et du poivre. Couvrez juste d’eau, portez à ébullition, puis réduisez le feu et laissez frémir 1 h 30, couvert à demi.

Ajoutez alors les pruneaux dans le tajine ou la cocotte, arrosez avec le miel et poudrez de cannelle. Laissez mijoter encore au moins 15 mn, jusqu’à ce que la viande soit bien tendre. Faites dorer les graines de sésame dans une petite poêle, sans matière grasse, et parsemez-en le plat. Servez très chaud.

Selon le même déroulé de recette, vous pouvez préparer d’autres variantes :

Pour un tajine aux dattes, remplacez les pruneaux par 250 g de dattes fraîches.

Pour réaliser un tajine aux poires, commencez par faire cuire la viande de la même façon et ajoutez le miel et la cannelle 15 mn avant la fin de la cuisson ; pelez 6 poires, coupez-les en deux, retirez-en le cœur et les pépins, faites-les cuire à la poêle avec du beurre jusqu’à ce qu’elles soient légèrement caramélisées. Déposez-les sur la viande au moment de servir.

Pour un tajine aux pommes, procédez de la même façon que pour la recette aux poires, en faisant dorer les pommes à part, dans du beurre.

