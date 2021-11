La nouvelle trilogie "Star Wars" s'étoffe sur le plan du scénario

Spécialiste du cinéma de l'imaginaire, les deux hommes coproduiront également la nouvelle trilogie, aux côtés de Kathleen Kennedy. Ils travailleront plus particulièrement sur les épisodes VIII et IX, d'après le magazine spécialisé. Le septième épisode restera l'oeuvre de Michael Arndt, scénariste de Little Miss Sunshine et Toy Story 3.

En l'absence de George Lucas, Lawrence Kasdan représentera l'ancienne école de la saga. Le sexagénaire avait contribué au scénario de Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque (1980) et également dirigé le sixième, Le Retour du Jedi (1983). A 39 ans, Simon Kinberg s'avère membre de la jeune garde scénaristique d'Hollywood. Il a récemment participé avec succès aux renaissances de deux franchises sur grand écran, Sherlock Holmes et X-Men.

La nouvelle trilogie Star Wars fera ses débuts sur les écrans en 2015, avec l'épisode VII. Après avoir englobé Lucasfilm, Disney supervise le long métrage, qui imaginera la suite des aventures du clan Skywalker, formé par les jumeaux Luke et Leïa.