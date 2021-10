"Star Wars" chez Disney : cinq pistes pour le futur de la saga

Une nouvelle trilogie

Imaginés dès le départ par George Lucas, les épisodes sept, huit et neuf de Star Wars envahiront les écrans mondiaux à partir de 2015. Le flou règne pour le moment sur la voie choisie par le scénario. George Lucas, qui reste consultant créatif, a lui-même répété ne pas avoir une idée précise de la suite des aventures du clan Skywalker.



Spin-off et reboot

Ils arriveront tôt ou tard. L'univers complexe façonné par George Lucas se peuple d'une multitude d'espèces disséminées dans l'espace et le temps. Le destin de Chewbacca ou encore Bobba Fett peuvent être cités comme exemples de pistes possibles. La rencontre de Han Solo et Lando Calrissian pourrait aussi figurer parmi les candidats à un nouveau film. Sans oublier la possibilité, toute simple, de relancer la série avec des remakes.



Un film d'animation

Star Wars a déjà connu une adaptation dessinée, à la télévision et au cinéma, centrée sur la guerre des clones. Le savoir-faire de Disney/Pixar en matière d'animation laisse toutefois penser à un retour de La Guerre des étoiles sous cette forme. Du reste, la firme développe déjà un film d'animation autour de sa précédente acquisition, Marvel, avec Big Hero 6, équipe équivalente aux Avengers oeuvrant au Japon.



La série "live action"

Propriétaire d'ABC, Disney pourrait par ailleurs concrétiser une arlésienne annoncée depuis 2005 : la série Star Wars avec acteurs en chair et en os. Laissé entre parenthèses pour raison économique, le projet devait se situer chronologiquement entre La Revanche des Sith et Un nouvel espoir. Le scénario évoquait les trafics menés dans la galaxie avec l'instauration de l'Empire. Le projet devrait être sérieusement étudié par Disney, qui vient de laisser sa chance à S.H.I.E.L.D., une série dérivée d'Avengers.

Des nouvelles attractions

Le rachat de Lucasfilms devrait permettre à Disney de renforcer la présence de La Guerre des étoiles dans ses parcs à thèmes. L'univers de Star Wars y était déjà présent, depuis 1987, avec l'attraction "Star Tours", remise au goût du jour l'an passé, aux Etats-Unis. Il faudra aussi compter sur une présence encore plus massive des figurines et autres produits dérivés Star Wars dans les magasins Disney.