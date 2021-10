"La Guerre des étoiles" : un 7e épisode en 2015

Après le studio d'animation Pixar et Marvel Entertainment, Disney met la main sur un autre poids lourd du cinéma américain : Lucasfilm. Pour 4Md$, les studios acquièrent le catalogue de George Lucas qui contient Indiana Jones mais surtout la très lucrative saga de science-fiction, Star Wars.

Disney a déjà annoncé une nouvelle trilogie dont le premier volet, et donc septième de l'épopée, sortira en 2015, soit dix ans après La Revanche des Sith, dernier épisode en date. Les deux autres films arriveront avec deux à trois ans d'écart.

"Il est désormais temps pour moi de passer La Guerre des étoiles à une nouvelle génération de réalisateurs. J'ai toujours cru que Star Wars me survivrait, et je pense qu'il est important de mettre la transition en place de mon vivant", a commenté George Lucas, qui restera lié à sa création comme consultant créatif.

Star Wars est devenu l'une des franchises les plus lucratives du 7e art. Ses six films, sortis entre 1977 et 2005 ont rapporté 4,4 Md$ à travers le monde.