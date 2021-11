Chômage, violences : les Hauts de Rouen placés en zone de sécurité prioritaire

Ces ZSP, où vivent 1,6 million de Français, correspondent à des quartiers touchés par une insécurité élevée. Près de 500 postes annuels supplémentaires de policiers ou de gendarmes "y seront prioritairement affectés".

Chômage et violences

Le périmètre des Hauts-de-Rouen comprend également le quartier du Vallon Suisse, ainsi que les Trois pipes et les Provinces, à Bihorel. Ceux-ci, remarquent les ministères, sont touchés par un chômage massif et "des phénomènes de violences urbaines et d’atteintes aux agents de la force publique".

"Cette initiative va permettre d’accentuer et de relancer un travail partenarial déjà avancé, notamment avec les communes, de manière à lutter contre l’économie souterraine et améliorer les conditions de vie des habitants", s’est réjoui le préfet de Seine-Maritime.

La Ville de Rouen, qui s’est également félicité de cette décision, rappelle que la création en 2009 d’une Brigade de Sécurité du Territoire (BST) avait permis "une baisse significative de la délinquance".