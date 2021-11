Rouen : Macadam & Co, le festival des SDF fait des émules

Cette idée originale est née il y a trois ans d’une initiative impulsée par la Ville de Rouen et l’Autobus Samu-social. "Le but est de mettre en valeur les talents des gens qui vivent dans la rue", explique Evelyne Dehut, présidente de l’Autobus Samu-Social. "Il permet aussi d’ouvrir les yeux des gens sur la réalité de la rue et les problèmes que rencontrent les SDF".

Des villes intéressées

L’édition de cette année, qui se déroule de ce jeudi 22 au samedi 24 novembre à la Halle aux Toiles de Rouen, est consacrée à la jeunesse en errance. Le phénomène a explosé à Rouen depuis quelques mois. Les 22 et 23 novembre seront consacrés à des colloques et des débats autour de cette question. Le samedi sera plus festif ,ponctué de spectacles, de concerts et d’expositions d’œuvres réalisées par des SDF.

Le festival pourrait bientôt essaimer en dehors de Rouen. Cette année, une ville de région parisienne assistera à l’événement afin de le reproduire sur son territoire. Une vraie fierté pour les organisateurs.

Le programme complet des journées est à retrouver dans le pdf ci-dessous :