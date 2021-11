Des Caennais se mobilisent pour la Palestine

Le hasard du calendrier a parfois de quoi surprendre. Alors que le collectif Palestine 14 prévoit d'organiser depuis de longues semaines un rassemblement invitant à s'interroger sur le conflit israélo-palestinien, le samedi 24 novembre à la Fonderie d'Hérouville, l'actualité s'invite dans le débat. Les hostilités se sont poursuivies mardi 20 novembre entre Israël et Gaza, marquées par des bombardements meurtriers sur l'enclave palestinienne. Ces nouveaux heurts ont également accouché d'un tir vers Jérusalem et de la mort d'un premier soldat israélien. Selon l'AFP, 26 Palestiniens et deux Israéliens ont été tués mardi, au septième jour d'une offensive israélienne contre la bande de Gaza, portant à au moins 135 le bilan des morts palestiniens et 5 Israéliens depuis mercredi dernier.

Huit heures pour la Palestine



A des milliers de kilomètres de là, à Caen, des militants du collectif Palestine 14 organise ce mercredi 21 novembre, un rassemblement devant la préfecture de Caen à 18h. "Trois mots d'ordre : arrêt des bombardements, levée du blocus et sanctions contre Israël", indique le docteur Jacqueline Le Corre , présidente du collectif.



Ce samedi, elle participera également aux "Huit heures pour la Palestine", à la Fonderie d'Hérouville Saint-Clair de 16h à minuit. De 16h à 18h, quatre ateliers seront proposés : l'un pour témoigner de l'expérience de certains militants cet été à Gaza, un second pour aborder le thème des associations civiles palestiniennes, un troisième sur l'approche des manuels scolaires français de ce conflit et un quatrième sur la résistance locale. Suivront un meeting avec des spécialistes de ce conflit, puis un repas et des animations. Hael El Fahoum, ambassadeur de Palestine en France, sera également présent.