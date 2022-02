La fronde des médecins libéraux

La tension était montée d'un cran mercredi 25 novembre lorsque les médecins libéraux ont envoyé une lettre au préfet du Calvados, Christian Leyrit, pour que leur cas soit pris en compte. En cause, leurs assurances professionnelles qui ne les couvrent pas dans le cadre de leur mobilisation pour la campagne de vaccination contre la grippe A, et leurs réquisitions systématiques qui les “empêchent d’assurer leurs consultations, de plus en plus nombreuses en ces temps d’épidémie” , selon Antoine Leveneur, président de l’Union régionale des médecins libéraux (URML).



La vaccination avance

Une réunion a eu lieu en préfecture lundi 30 novembre dans la soirée. Le préfet a réaffirmé ne pas vouloir désorganiser l’accès aux soins et prendre acte des circulaires ministérielles. De ce fait, les médecins salariés seront prioritairement réquisitionnés. Seul point de litige persistant, la question des assurances. “Sur cette question, je vais prendre contact avec la ministre de la Santé” , a déclaré Antoine Leveneur au sortir de la réunion.

Hormis le petit souci que pose l’URML à la préfecture, la campagne de vaccination avance bien. “Contrairement à ce que l’on entend à l’échelle nationale, ce n’est pas la cohue dans les centres de vaccination du Calvados” , affirme Ilham Montacer, directrice du cabinet du préfet. Par exemple, les quatre centres caennais (Chemin Vert, Place de la Liberté, Place Champlain et rue du président Ribot) ont vacciné près de 6 200 personnes depuis le début de la campagne. Au cours d’une journée importante comme samedi 28 novembre, 600 vaccins ont été administrés. Ilham Montacer rappelle que “les chiffres du Calvados (17 500 vaccins depuis le début de la campagne)sont plus importants qu’un département comme celui des Bouches du Rhône” . La campagne de vaccination a démarré dans les écoles primaires le 25 novembre, et dans le secondaire lundi 30 novembre. À l’heure où nous imprimons le journal, l’école caennaise Paul Gernez demeure fermée. Elle rouvrira ses portes lundi 7 décembre au matin.



Légende-photo : au centre, Antoine Leveneur, président le l’Union régionale des médecins libéraux et à droite, Maître Fabrice Di Visio, leur avocat.





