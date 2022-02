Les médecins libéraux en appellent à la ministre de la Santé

"Puisque la justice ne nous entend pas, nous passons à la man½uvre politique", affirme Antoine Levenneur, président de l'Union régionale des médecins libéraux de Basse-Normandie (URML). Le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de suspension de l'arrêté préfectoral qui prévoit la réquisition de médecins libéraux pour la campagne de vaccination contre la grippe A. Une procédure engagée par le syndicat des médecins généralistes MG France. Ces derniers entendent maintenant faire pression sur la ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur pour qu'ils rappellent à l'ordre le préfet de région, Christian Leyrit. Selon l'URML, "il ne respecte pas les circulaires ministérielles relatives aux réquisitions de médecins pour la campagne de vaccination contre la grippe A" . De plus, les médecins libéraux estiment ne pas être couvert par la justice et leurs assurances dans les arrêtés préfectoraux qui stipulent leur réquisition. En fait, leurs compétences dans le cadre de la réquisition ne sont pas clairement exprimées. Ce qui pourrait engendrer des problèmes si, par exemple, un patient réagissait mal au vaccin.

La première vague d'arrêté de réquisition des médecins libéraux prend fin le 28 novembre. Si après cette date, le préfet n'a pas donné suite aux réclamations des libéraux, l'URML demandera aux médecins d'appeler systématiquement le 115, si une urgence se pose à eux. "Nous refuserons d'intervenir dans ces cas éventuelles puisque si un patient se retournait contre nous, nous ne serions pas couverts par nos assurances" , explique Antoine Leveneur.



