Gainneville. Bientôt un pôle de santé dans l'ancien supermarché

De l'ancien supermarché, il ne restera que l'ossature métallique. D'ici le premier semestre 2026, c'est un tout nouveau bâtiment qui aura remplacé le Leader Price de Gainneville : un pôle de santé libéral et ambulatoire, comprenant 17 cabinets médicaux. Un bâtiment à la devanture bois, économe en énergie, équipé notamment de panneaux photovoltaïques et d'un système de ventilation naturelle. Le projet, estimé à 3,9 millions d'euros, est subventionné par l'Etat, la Région Normandie et le Département de la Seine-Maritime à hauteur de 40%.

"On ne pouvait pas laisser une friche s'installer en plein centre-ville. Dès la fermeture du commerce en 2021, on s'est positionnés pour acquérir les 6 000m2 de terrain", rembobine Martial Galopin, le maire de Gainneville, commune de 2 500 habitants située entre Le Havre et Saint-Romain-de-Colbosc. "On s'est rapproché des praticiens installés sur la commune, car l'idée n'était pas de faire un bâtiment qui ne se remplisse pas et surtout pas de faire concurrence aux praticiens locaux", poursuit-il.

"Un jeune qui s'installe seul, ça n'existe plus"

Deux médecins généralistes en fin de carrière et des infirmiers de la commune vont donc s'installer dans le nouveau pôle. Gainneville a aussi cédé une partie de l'ancien parking du supermarché au pharmacien, qui va déménager et agrandir son activité dans un nouveau bâtiment. "D'autres professionnels se sont montrés intéressés alors que nous n'avions pas encore communiqué", précise Martial Galopin qui assure avoir un rendez-vous tous les 10 jours sur ce futur pôle, fructueux ou non. "75% des cellules sont à ce jour préréservées. Ce que je peux confirmer, à ce stade, c'est que ce pôle sera pluridisciplinaire, avec des praticiens que nous n'avons pas encore sur la commune", assure le maire, qui compte aussi sur le bouche-à-oreille pour convaincre.

C'est aussi ce qu'espère le Dr Céline Menguy, implantée depuis 1986 à Gainneville. Avec sa consœur, Claire Courtois, elles vont intégrer le pôle avec l'espoir de travailler en collaboration avec de jeunes médecins qui puissent assurer leur succession. Les praticiens locataires bénéficieront d'un loyer à 15€ le m2, charges comprises. La médecin sourit : "Ce type de structure n'existait pas à notre époque mais aujourd'hui, un jeune qui s'installe seul, surtout à la campagne, ça n'existe plus."