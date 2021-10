Katy Perry s'est octroyée une pause bien mérité après la sortie de son deuxième album "Teenage Dream" sorti en 2011.

Aujourd'hui elle reprend le chemin des studios en s'entourant de Greg Wells, fidèle collaborateur avec qui elle a déjà travaillé sur "Not Like the Movies", "Ur So Gay" ou encore "Pearl" extraits de son deuxième disque.