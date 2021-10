Maromme : l'incendiaire confondu par sa bière...

Police secours avait été appelée rue Paul Painlevé, à Maromme, vers 21h20. Un feu de poubelle avait été signalé dans un local poubelles et s'était propagé à plusieurs conteneurs. Sur les lieux, un homme en train de boire une bière est contrôlé.

Or, trois quarts d'heure plus tôt, la police s'est rendue à Notre-Dame-de-Bondeville, pour un autre feu de poubelle qui s'était déclenché au sein d'une entreprise de peinture. Sur les lieux, une canette de la même bière que celle que buvait l'homme de Maromme a été retrouvée sur place. Né en 1980 l'homme était en état d'ivresse. Il a été interpellé et placé en cellule de dégrisement.