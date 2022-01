C'est un riverain qui aurait aperçu les deux jeunes en train de mettre le feu à une poubelle urbaine, vers la rue des Carmes, à Rouen. Alertée, la brigade anti-criminalité s'est rapidement rendue sur place où se trouvaient encore les deux individus. Apparemment ivres, ils ont été interpellés. Ils étaient âgés de 20 et 22 ans et respectivement domiciliés à Rouen et Paris.