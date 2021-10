Memoria sera le prochain single d'Indochine

Pour pouvoir écouter l'album complet, il faudra attendre le 11 février 2013 selon le site internet Lords of Rock.



Enregistré cet été entre Paris, Berlin et Bruxelles, l'opus succède à "La République des meteors" paru en 2009 et vendu à plus de 300.000 exemplaires.

Ce n'est pas le seul projet de Nicolas Sirkis, le groupe préparerait aussi un film qui sortirait en même temps que l'album.



Ce nouvel album s'accompagnera d'une tournée, "la plus longue jamais faite par le groupe", indique Live Nation, la société chargée depuis juillet 2012 d'organiser les concerts d'Indochine.