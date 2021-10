Le Caen Handball est passé au travers

Le Caen Handball, pourtant auteur d'un excellent début de saison, a réalisé une triste prestation devant son public. "On tombe un peu de haut, reconnaît Romain Capelle, mais sur l'ensemble du match Pau mérite sa victoire." Caen n'a mené au score qu'en début de match, sans que son avance n'excède les deux buts (5-3, 12').

Le reste du temps, les Vikings ont couru après la marque en trébuchant à de nombreuses reprises. Pau a compté jusqu'à huit longueurs d'avance (13-21, 34') en s'appuyant sur une défense agressive et un tir efficace, parfois même un peu chanceux. Les Vikings ont au moins eu le mérite de ne rien lâcher, mais leur retour est resté vain. "On s'est réveillé trop tardivement", déplore le capitaine caennais. Revenu à un but de Pau, Caen a eu la balle d'égalisation sur pénalty dans les ultimes secondes.

Habituellement très adroit dans l'exercice, Omar Benali a perdu une troisième fois de suite son duel avec le gardien. "C'était déjà inespéré de revenir à moins un en fin de match, estime Christian Le Moal. C'est décevant mais il ne faut pas oublier d'où on vient et où on va. La saison peut se jouer sur les deux mois qui viennent. On va avoir pas mal de matchs abordables." Le prochain sera contre Saint-Ouen, avant-dernier du classement, samedi 17 novembre.