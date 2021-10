Beauregard : les 2 000 pass à prix réduits vont s'arracher

Des pass à tarifs préférentiels pour le célèbre festival hérouvillais du mois de juillet sont en vente dès aujourd'hui, vendredi 9 novembre à 65 € au lieu de 95 €. Il y en a 2 000. Pour le moment, aucun artiste de la programmation n'a été dévoilé. Les dates de Beauregard 2013 sont connues : ce sera les 5, 6 et 7 juillet.



A l'occasion de la dernière édition, 55 444 festivaliers avaient foulé la pelouse du désormais célèbre parc, et ce malgré la pluie battante et un terrain transformé en bain de boue. La fréquentation était alors en hausse de 10% par rapport à l'exercice précédent.