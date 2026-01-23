Caen. Fermeture temporaire des urgences à l'hôpital Ramsay Saint-Martin

Le service des urgences de l'hôpital Ramsay Saint-Martin sera temporairement fermé du vendredi 23 janvier 2026 à 18 heures au lundi 26 janvier à 8h30, en raison d'un manque d'effectif médical.

Les suites opératoires prises en charge normalement

L'établissement indique rencontrer des difficultés dans le fonctionnement de l'accueil des urgences, malgré les efforts déployés pour soutenir le plateau hospitalier caennais. Pendant cette période, les suites opératoires continueront d'être prises en charge normalement.

Les patients nécessitant des soins urgents sont invités à composer le 15. Le SAMU – Centre 15 assurera la régulation et orientera chaque patient vers la solution de prise en charge la plus adaptée à sa situation.