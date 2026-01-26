Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 26 janvier

Bélier
Il y a de la nervosité dans l'air ! Votre stress est palpable. Ne vous laissez pas envahir par l'agitation ambiante.
Taureau
Grâce à votre vivacité d'esprit, vous n'aurez pas de mal à faire valoir vos idées.
Gémeaux
Jouez franc jeu et vous en tirerez de grands bénéfices. Vous marquez des points sur le plan relationnel.
Cancer
Ne vous laissez pas déstabiliser par la nervosité ambiante ni par les humeurs des uns et des autres.
Lion
On pourrait vous proposer des responsabilités en reconnaissance de vos années de bons et loyaux services.
Vierge
Vous serez un intermédiaire efficace entre deux personnes, grâce à votre vision objective de la situation.
Balance
N'hésitez pas à poser vos conditions si vous devez traiter une affaire. Les petites lignes du contrat doivent être lues en bonne et due forme.
Scorpion
Grâce à votre bonne humeur votre quotidien vous semblera moins fastidieux que d'habitude.
Sagittaire
Tout au long de cette journée, la douceur de vivre vous tend les bras. Côté cœur, la motivation et les projets sont de retour.
Capricorne
Vous avez toutes les ressources nécessaires pour mener votre vie sentimentale comme vous le désirez.
Verseau
Des changements sont prévus, des responsabilités à venir, une restructuration qui tourne à votre avantage.
Poissons
Ne demandez pas l'impossible, votre exigence vous expose à des déceptions.
