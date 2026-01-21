En ce moment Let Me Go (feat Stéphane) DIVA FAUNE
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 21 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 21/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Vous faites preuve d'empathie et arrivez à vous mettre à la place des membres de votre sphère familiale.

Taureau

Vous prenez soin de votre entourage, par des petites attentions. N'oubliez pas non plus de vous laisser chouchouter au passage.

Gémeaux

Vous avez droit à un instant paisible bien mérité côté cœur, profitez-en !

Cancer

Votre patience peut donner lieu à des occasions d'améliorer vos finances. Mais réfléchissez avant de prendre une décision.

Lion

Vous lancer dans une nouvelle relation par simple curiosité risquerait d'avoir des conséquences désagréables.

Vierge

Vous pourriez sentir le besoin de résister contre quelqu'un ou quelque chose, à vous de faire en sorte de bien diriger cette ténacité.

Balance

Vous pensez à votre sphère familiale, certes, mais n'oubliez pas d'envoyer un message de temps à autre.

Scorpion

Bénéficiez des opportunités qui se présentent aujourd'hui, mais ne négligez pas de vous ménager de temps en temps.

Sagittaire

Si vous avez des enfants, vous arrivez à trouver l'équilibre parfait entre lâcher-prise et autorité.

Capricorne

Vous vivez des moments paisibles sur le plan amoureux, attendez-vous peut-être à ressentir même un peu d'ennui.

Verseau

Vous êtes plein d'imagination et, si vous avez des enfants, vous pourriez partager de beaux moments autour d'une histoire.

Poissons

Il se pourrait que vous receviez un cadeau ou encore un bonus de la part d'un proche.

