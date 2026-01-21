Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 21 janvier

Bélier
Vous faites preuve d'empathie et arrivez à vous mettre à la place des membres de votre sphère familiale.
Taureau
Vous prenez soin de votre entourage, par des petites attentions. N'oubliez pas non plus de vous laisser chouchouter au passage.
Gémeaux
Vous avez droit à un instant paisible bien mérité côté cœur, profitez-en !
Cancer
Votre patience peut donner lieu à des occasions d'améliorer vos finances. Mais réfléchissez avant de prendre une décision.
Lion
Vous lancer dans une nouvelle relation par simple curiosité risquerait d'avoir des conséquences désagréables.
Vierge
Vous pourriez sentir le besoin de résister contre quelqu'un ou quelque chose, à vous de faire en sorte de bien diriger cette ténacité.
Balance
Vous pensez à votre sphère familiale, certes, mais n'oubliez pas d'envoyer un message de temps à autre.
Scorpion
Bénéficiez des opportunités qui se présentent aujourd'hui, mais ne négligez pas de vous ménager de temps en temps.
Sagittaire
Si vous avez des enfants, vous arrivez à trouver l'équilibre parfait entre lâcher-prise et autorité.
Capricorne
Vous vivez des moments paisibles sur le plan amoureux, attendez-vous peut-être à ressentir même un peu d'ennui.
Verseau
Vous êtes plein d'imagination et, si vous avez des enfants, vous pourriez partager de beaux moments autour d'une histoire.
Poissons
Il se pourrait que vous receviez un cadeau ou encore un bonus de la part d'un proche.
