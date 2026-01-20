En ce moment Waterfalls TLC
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 20 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 20/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 20 janvier
Bélier

Votre audace sera plus payante que jamais. Vous obtiendrez tout ce que vous désirez !

Taureau

Vous avez amélioré votre hygiène de vie et vous êtes en meilleure forme. Poursuivez vos efforts.

Gémeaux

Le stress augmente et vous êtes de plus en plus tendu, voire nerveux. Relativisez ! Tout ne va pas mal, au contraire.

Cancer

Vous êtes un peu trop tendu pour vous sentir vraiment en forme. Il est temps de décompresser.

Lion

Vous avez l'opportunité de faire de bons petits plats et cela entretient votre joie de vivre.

Vierge

Apprenez à vous détendre, faites de la relaxation et vous verrez que vous profiterez mieux de votre énergie.

Balance

Vos enfants ou vos parents pourraient mettre vos nerfs à rude épreuve : préparez-vous à devoir gérer des problèmes persistants.

Scorpion

Vous pourriez avoir l'impression de ne pas capter l'attention et de vous faire mal comprendre, ce qui peut engendrer des quiproquos.

Sagittaire

Particulièrement à l'écoute, vous tenez compte des attentes d'autrui, mais ne faites pas l'impasse sur vous-même.

Capricorne

L'ambiance est au beau fixe. Vous êtes tout à fait disposé à une rencontre amoureuse. Vous êtes romantique et dévoué.

Verseau

Vous améliorez vos relations avec votre famille en apprenant à vous montrer moins sévère tout en gardant l'autorité dont vous avez besoin.

Poissons

Des situations compliquées peuvent se présenter au sein de votre foyer, mais vous pourrez en sortir grandi.

