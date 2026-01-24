Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 24 janvier

Bélier
Une aventure romantique risque bien de vous faire chavirer. Ça s'annonce en tout cas comme une fête câline et tendre !
Taureau
Si vous recherchez du travail, soyez confiant, vous avez la capacité de tout changer.
Gémeaux
Pas besoin de courir ou de revendiquer. Votre bonheur arrive, en temps et en heure !
Cancer
Vous êtes confronté à de gros travaux ou à des responsabilités importantes, ce qui n'est pas pour vous déplaire.
Lion
Vous serez d'humeur combative, résolu à vous approcher de vos buts, foncez.
Vierge
Bonne entente et harmonie vont chasser les éventuelles tensions et permettre de réajuster ce qui doit être.
Balance
Si vous gardez votre calme et restez concentré sur vos objectifs, vous passerez une journée sans encombre.
Scorpion
Vous traversez une phase de transition et de rénovation en ce concerne votre relation avec le monde extérieur et certaines personnes entrent ou sortent de votre vie.
Sagittaire
Avec votre moitié, quelques petites mises au point s'avéreront nécessaires. Rien de bien sérieux, tout se passera bien.
Capricorne
Des projets se bousculent, vous devrez garder la tête froide pour avoir le recul qui vous permettra de faire le bon choix.
Verseau
Traîner au lit ou bien devant votre télé pourrait être une vraie détente pour vous. Inutile de culpabiliser.
Poissons
Evitez aujourd'hui tout déplacement inutile, vous pourriez être retardé et votre temps est compté.
