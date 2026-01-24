En ce moment La recette JECK & CARLA
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 24 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 24/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 24 janvier
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Une aventure romantique risque bien de vous faire chavirer. Ça s'annonce en tout cas comme une fête câline et tendre !

Taureau

Si vous recherchez du travail, soyez confiant, vous avez la capacité de tout changer.

Gémeaux

Pas besoin de courir ou de revendiquer. Votre bonheur arrive, en temps et en heure !

Cancer

Vous êtes confronté à de gros travaux ou à des responsabilités importantes, ce qui n'est pas pour vous déplaire.

Lion

Vous serez d'humeur combative, résolu à vous approcher de vos buts, foncez.

Vierge

Bonne entente et harmonie vont chasser les éventuelles tensions et permettre de réajuster ce qui doit être.

Balance

Si vous gardez votre calme et restez concentré sur vos objectifs, vous passerez une journée sans encombre.

Scorpion

Vous traversez une phase de transition et de rénovation en ce concerne votre relation avec le monde extérieur et certaines personnes entrent ou sortent de votre vie.

Sagittaire

Avec votre moitié, quelques petites mises au point s'avéreront nécessaires. Rien de bien sérieux, tout se passera bien.

Capricorne

Des projets se bousculent, vous devrez garder la tête froide pour avoir le recul qui vous permettra de faire le bon choix.

Verseau

Traîner au lit ou bien devant votre télé pourrait être une vraie détente pour vous. Inutile de culpabiliser.

Poissons

Evitez aujourd'hui tout déplacement inutile, vous pourriez être retardé et votre temps est compté.

