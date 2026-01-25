Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 25 janvier

Bélier

Si vous avez besoin de rattraper quelques heures de sommeil, vous devriez le faire avant de vous sentir totalement épuisé.

Taureau

Si vous voulez vous exprimer, il faut vous lancer dans l'arène, c'est un concours d'éloquence aujourd'hui.

Gémeaux

Vous retrouvez le tonus nécessaire pour faire face aux turbulences ou aux embellies affectives.

Cancer

Si vous trouvez que vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer, laissez faire les choses. Au moment venu vous parlerez de ce qui vous tient à cœur.

Lion

Vous ne savez plus où donner de la tête face à un planning très chargé. Attention, toutefois à ne pas gaspiller inutilement votre énergie.

Vierge

Vous serez un intermédiaire efficace entre deux personnes, grâce à votre vision objective de la situation.

Balance

Pas de place pour l'ennui aujourd'hui ! Mais méfiez-vous de vos impulsions car elles pourraient vous conduire à ne pas terminer ce que vous avez commencé.

Scorpion

Votre moral est au beau fixe, mais la fatigue se fait sentir, vous manquez de sommeil, rechargez vos batteries.

Sagittaire

Tout au long de cette journée, la douceur de vivre vous tend les bras.

Capricorne

Les responsabilités dont vous rêviez se présenteront bientôt. Sachez faire preuve de polyvalence en modifiant vos habitudes.

Verseau

C'est en restant au calme que vous êtes le plus efficace, vous avancez avec de bonnes méthodes et le sens de la stratégie.

Poissons

Ne prenez pas trop à cœur les critiques, continuez à œuvrer avec rigueur malgré les obstacles, vous allez triompher !