Cadeau. "La Boîte à Gants" : Gagnez votre jeu Just Dance 2026

Loisir. Chaque matin à 7h55, Tendance Ouest vous donne rendez-vous avec "La Boîte à Gants" : Gagnez Just Dance 2026, le jeu qui transforme le salon en piste de danse.

Publié le 23/01/2026 à 09h00 - Par Kevin
A 7h55, "La Boîte à Gants" sur Tendance Ouest vous fait gagner le jeu vidéo Just Dance 2026 ! - Kevin

Chaque matin à 7h55, découvrez l'objet mystère caché dans La Boîte à Gants et gagnez : Just Dance 2026, c'est le jeu parfait pour bouger, rire et partager.

Plus de 40 nouveaux titres, des hits d'aujourd'hui aux grands classiques : Bruno Mars, Dua Lipa, Ed Sheeran, Lady Gaga, Coldplay, OneRepublic… Des hits que tout le monde connaît, pour que tout le monde puisse danser.

Vous jouez seul, en famille ou entre amis, jusqu'à 6 joueurs en même temps. Soirée entre copains, moment avec les enfants, défi improvisé après le dîner… Just Dance, c'est le jeu qui transforme le salon en piste de danse.

Nouveaux modes, mode party, défis, suivi des calories brûlées, et même la possibilité de jouer avec votre smartphone, sans manette.

Envoyez BOITE par SMS au 7 14 15 (3 x 0,75€ + prix du SMS). La Boîte à Gants, c'est chaque matin à 7h55 sur Tendance Ouest !

 

