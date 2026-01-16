En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

France. "Le Lunch Quiz" : gagnez votre boîte à déjeuner électrique Eocolz

Loisir. Cette semaine, jouez au "Lunch Quiz" tous les midis avec Aline et Kevin, et gagnez votre boîte à déjeuner électrique Eocolz, idéale pour réchauffer vos plats.

Publié le 16/01/2026 à 13h00 - Par Kevin
France. "Le Lunch Quiz" : gagnez votre boîte à déjeuner électrique Eocolz
Gagnez votre boîte à déjeuner électrique Eocolz en jouant chaque midi au "Lunch Quiz" sur "Tendance Ouest". - Kevin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Envie de pimenter votre pause-déjeuner ? Sur "Tendance Ouest", jouez, entre midi et 13h, avec le Lunch Quiz. Le principe est simple : 30 secondes, une série de questions faciles, et puis vous devrez tenter de faire le meilleur score de la pause-déjeuner. Pas besoin d'être un champion, juste d'avoir le réflexe de jouer pendant que vous mangez.

Enfin un vrai repas chaud !

Il y a ceux qui déjeunent au bureau, ceux qui mangent sur le pouce, dans la voiture, le camion, entre deux dossiers ou entre deux collègues… et puis il y a ceux qui jouent au Lunch Quiz sur "Tendance Ouest".

Et cette semaine, le cadeau est parfaitement dans le thème : une boîte à déjeuner électrique Eocolz. Vous branchez, ça chauffe, et en quelques minutes vous mangez enfin un vrai repas chaud !

Pour jouer, c'est simple : envoyez maintenant le mot QUIZ par SMS au 7 14 15 (2 fois 75 centimes + coût d'envoi).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Cuve à eau alimentaire
Cuve à eau alimentaire Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
France. "Le Lunch Quiz" : gagnez votre boîte à déjeuner électrique Eocolz
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple