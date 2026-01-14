En ce moment Girls Like You MAROON 5
Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Insolite. Comment la série "Stranger Things" aide des chiots errants à trouver une famille au Brésil

Loisir. Alors que la série "Stranger Things" vient de s'achever avec la diffusion de son ultime saison, les codes de la série Netflix ont été repris par un centre d'adoption brésilien pour aider les animaux à trouver des propriétaires.

Publié le 14/01/2026 à 14h13 - Par Laure
Un refuge pour chiens a boosté ses adoptions grâce à la série culte "Stranger Things". - DR

L'upside down au secours des chiens à adopter au Brésil. La cinquième et dernière saison de la série Netflix Stranger things, diffusée entre décembre et janvier, a battu de nombreux records à travers le monde. Et elle inspire aussi les bonnes causes. Un refuge brésilien a ainsi décidé de costumer et de mettre en scène des chiots à la manière des héros de la série  : Eleven, Mike, Dustin, Max ou encore Will.

Les pensionnaires du refuge ont été habillés pour faire écho aux héros de la série "Stranger Things".Les pensionnaires du refuge ont été habillés pour faire écho aux héros de la série "Stranger Things". - DR

Des photos virales

En faisant cela, les bénévoles espéraient donner de la visibilité à ces animaux en quête de foyer. Mission réussie, car leurs photos sont devenues virales et de nombreuses personnes se sont manifestées.

Galerie photos
Les pensionnaires du refuge ont été habillés pour faire écho aux héros de la série "Stranger Things". - DR

