Insolite. Comment la série "Stranger Things" aide des chiots errants à trouver une famille au Brésil

L'upside down au secours des chiens à adopter au Brésil. La cinquième et dernière saison de la série Netflix Stranger things, diffusée entre décembre et janvier, a battu de nombreux records à travers le monde. Et elle inspire aussi les bonnes causes. Un refuge brésilien a ainsi décidé de costumer et de mettre en scène des chiots à la manière des héros de la série : Eleven, Mike, Dustin, Max ou encore Will.

Les pensionnaires du refuge ont été habillés pour faire écho aux héros de la série "Stranger Things". - DR

Des photos virales

En faisant cela, les bénévoles espéraient donner de la visibilité à ces animaux en quête de foyer. Mission réussie, car leurs photos sont devenues virales et de nombreuses personnes se sont manifestées.