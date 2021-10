Voici l'homme le plus vieux du monde

Nouveau record de longévité, on sait aujourd'hui que l'homme le plus âgé du monde dépasse largement Jean Calment. Elle avait 122 ans lorsqu'elle est décédée et elle était considérée comme la femme ayant vécu le plus longtemps sur terre.

C'était sans compter sur Joao Coelho de Souza, un Brésilien qui devient l'homme officiellement le plus vieux de la planète, il devance donc le Japonais Yasutaro Koide qui a, lui, 112 ans.

Aujourd'hui il vit reclus dans le village d'Acre au Brésil et il serait né le 10 mars... 1884, il a donc 131 ans !

Il recevait des pensions retraites depuis très longtemps, et un jour un homme a voulu vérifier si il était toujours vivant et c'est le cas.

On a appris aussi qu'il aurait plusieurs enfants dont une fille d'un trentaine d'année, il l'aurait conçu à 100 ans !

Pour l'instant nous sommes dans l'attente de la certification de son âge mais si c'est vérifié, il risque de recevoir pas mal de visites et surtout de caméras à la maison.