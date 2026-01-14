Victoires de la musique. Mika sera le président d'honneur de l'édition 2026

La nouvelle édition des Victoires de la musique consacrera des artistes francophones pour la 41e fois. Pour présider cette cérémonie, nous pourrons compter cette année sur Mika, qui prépare la sortie d'un nouvel album en anglais, Hyperlove. Cet album sortira vendredi 23 janvier. Vous avez pu découvrir son premier single Modern times sur Tendance Ouest.

Mika partira en tournée européenne, le Spinning Out tour, à partir du mois de février. Il sera dimanche 8 février au Zénith de Rouen et le samedi 23 mai au festival Papillons de Nuit à Saint-Laurent-de-Cuves (50).

Retrouvez-le aux Victoires de la musique le vendredi 13 février sur France Télévisions. Découvrez les Normands nommés au concours.