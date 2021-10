En jouant à Vous Êtes Ici entre 7h30 et 8h30 et en trouvant le nom d'un site célèbre de la région ou en retrouvant un maximum d'artistes dans le Hit Quizz entre 17h et 21h00 vous accéderez au site du Festival Papillons de Nuit avec la personne de votre choix.

Ensuite libre à vous de choisir la date entre le 17, le 18 ou le 19 mai.

Tendance Ouest la radio du festival Papillons de Nuit 2013.