Papillons de Nuit 2013 avec Mika, Olivia Ruiz,BB Brunes, Arno...

La chanteur star de la pop Mika dans les champs de St Laurent, c'est l'une des belles surprises de cette programmation 2013 !

Souvent annoncée dans les pronostics depuis le début de sa carrière, Olivia Ruiz sera bien là pour cette nouvelle édition du festival Papillons de Nuit. L'occasion de découvrir sur scènes ses plus grands succès et les titres de son 4ème album "Le Calme et la Tempête".

La belgique a toujours envoyé ses meilleurs représentants en Normandie comme Selah Sue, Absynthe Minded et Puggy, cette année c'est le taulier qui fait le déplacement avec la présence d'Arno.

La venue du suisse Stephan Eicher est confirmé, après avoir beaucoup travaillé pour les autres, il revient avec un 11ème album "L'Envolée".

Du reggae avec le groupe allemand Gentleman, du ragga avec le mythique groupe Raggasonic

Le groupe rennais Mermonte chantera le 19 mars lors de la soirée de la présentation complète au Normandy à St Lô et seront présent également sur la scène du festival tout comme les anglais de The Heavy et de Two Door Cinema Club

La billetterie ouvre le 18 février, 33€ la journée et 71€ le pass 3 jours.