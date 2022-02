Le Normandy et Papillons de Nuit travaillent main dans la main

Les responsables du festival Papillons de Nuit et de la salle des musiques actuelles de St Lô, le Normandy se sont retrouvés ce mardi matin pour officialiser leur travail commun autour du festival, de la musique et de la promotion des artistes de la Manche et de l'Ouest de la France.