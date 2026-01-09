Mont-Saint-Aignan. La maison illuminée célèbre le nouvel an à Mont-Saint-Aignan

C'est autour de la musique qu'Oswald Sallaberger souhaite nous réunir pour célébrer ce nouvel an. Directeur de l'ensemble musical La Maison illuminée, il conçoit pour l'occasion un programme original imaginé comme un "voyage fantastique". Voguant sur un répertoire européen enjoué et rythmé comme l'illustrent le cancan d'Offenbach issu d'Orphée aux enfers et les valses de Strauss. "Mais j'ai aussi souhaité élargir le répertoire avec une note régionaliste avec La Dame blanche de Boieldieu, compositeur rouennais oublié du XIXe". Le chef nous prouve aussi combien la valse réunit les cultures, mais aussi combien son expression peut varier d'un pays à l'autre du Casse-noisette russe, aux patineurs français. Ce concert est imaginé pour une formation de cinq musiciens et une soprano : avec piano, harpe, flûte, violoncelle et violon et la participation exceptionnelle de la colorature Odile Heimberger !

Pratique. Dimanche 11 janvier à 16h. Espace Marc-Sangnier à Mont-Saint-Aignan. 1 à 15€. montsaintaignan.fr