Société. Votre chat sait qu'il va pleuvoir… avant vous

Les chats sont très sensibles à ce qui les entoure. Ils ressentent les changements de pression, d'humidité et de température. Leur pelage et leurs moustaches réagissent à l'air, surtout avant la pluie ou un orage. Certains gestes reviennent souvent avant un changement de temps :

Lorsqu'un chat se lave souvent derrière les oreilles, cela peut annoncer l'arrivée de la pluie.

Quand il griffe le sol ou les meubles sans raison apparente, un orage est souvent proche.

S'il mange beaucoup d'herbe, cela peut signaler une tempête ou changement brutal de temps à venir.

Lorsqu'un chat dort très serré en boule, c'est souvent le signe que le froid arrive.

Une ouïe très développée

Les chats entendent des sons que nous ne percevons pas et peuvent sentir les vibrations lointaines du tonnerre ainsi que les mouvements de l'air. C'est pour cela qu'ils deviennent parfois nerveux ou se cachent avant un orage. Leur instinct pour le temps est impressionnant : ils sentent les changements avant nous et réagissent immédiatement. Il suffit de les observer pour voir qu'ils savent parfois qu'un orage ou de la pluie arrive avant même que le ciel ne le montre.