Normandie. Des orages violents en Seine-Maritime et dans l'Eure

Des orages ont éclaté en Normandie dans la soirée du dimanche 12 mai.

En Seine-Maritime, les pompiers ont réalisé une vingtaine d'interventions, principalement pour des habitations inondées sur les communes d'Hermanville, Colmesnil-Manneville, Auppegard et Offranville. Les soldats du feu sont aussi intervenus à Hodeng-au-Bosc pour un pavillon ayant subi un impact de foudre. Deux personnes ont été relogées.

Dans l'Eure, 93 interventions ont mobilisé pompiers et gendarmes. Les secteurs de Bernay et Beaumont-le-Roger ont été particulièrement concernés. Des véhicules ont été bloqués par le ruissellement sur les routes et des caves ont été inondées.