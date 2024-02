Normandie. Après la neige, que nous réserve la météo de février ?

Le début du mois de février 2024 devrait rester gris sur les régions du nord de la France tandis que le sud profitera de belles journées ensoleillées. Il faudra attendre la fin du mois pour que le nord du pays se dégage enfin.

Coté températures, du 1er au 7 février, la France et plus précisément la Normandie a connu un climat qui a été en moyenne 3 à 6°C supérieures aux normales de saison. Cependant, la semaine du 12 au 18 février devrait basculer dans des valeurs plus fraîches qui se généraliseront du 19 au 25 février. La masse d'air froid devrait néanmoins reculer vers le nord en fin de mois.

Globalement, février restera humide et instable coté précipitations, au moins jusqu'à la fin du mois qui devrait offrir un temps plus sec. Le printemps n'est donc pas pour tout de suite sur la Normandie, le soleil non plus. Espérons que le mois de mars soit plus clément et laisse place à des journées plus douces.